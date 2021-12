Professores da rede municipal anunciam paralisação das atividades próximo dia 17

Professores da rede municipal de Salvador decidiram durante assembleia nesta terça-feira, 10, no ginásio dos Bancários, pela paralisação das atividades na próxima terça-feira, 17. O encontro, promovido pela Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLBA), debateu a campanha salarial 2019 e a eleição de gestores das instituições escolares do município.

A diretora administrativa da APLB, Elza Melo, comentou sobre a importância da paralisação para os professores. "Hoje aprovamos o indicativo de greve, teremos paralisação dia 17, para acompanharmos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde trataremos do padrão SMED. Convocamos a categoria para acompanhar as negociações, que acontecerão até o dia 23, quando faremos uma vigília, declarou Elsa.

Uma nova assembleia está marcada para o dia 24 de setembro, período que ocorre a escolha de novos gestores das escolas municipais, onde são escolhidos diretores e vice-diretores de 400 escolas da rede municipal.

