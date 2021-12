Professora morta em assalto recebe homenagens em missa

A mensagem passada pelo padre neste sábado, 18, durante a missa de um mês de morte da professora Anilene Santos Farias, 37, era de paz.

Mas, diante da dor dos familiares e da recente prisão de dois dos três adolescentes suspeitos de cometer o crime que resultou na morte da professora, era impossível para os presentes não pensar em justiça.

Parentes e amigos compareceram à missa, celebrada às 8 h, na Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. Eles vestiam blusas brancas, com a foto de Anilene.

"A polícia investigou, fez o papel dela. Mas, diante da Justiça, eles continuarão impunes. Qual será, efetivamente, a medida socioeducativa aplicada a eles?", questionou Argemira Mendes, 60, mãe da vítima.

Anilene foi assassinada a tiro, no dia 19 de junho, durante tentativa de assalto na rua do Paraíso, em Nazaré. Ela estava a caminho da casa do namorado.

Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos confessaram o crime e foram indiciados por roubo tendo como resultado morte (latrocínio). O de 16, foi apontado como autor do disparo. Dois deles já tinham passagem pela delegacia. Em depoimento, disseram que a professora reagiu à abordagem.

Homenagens

Nesta sexta, 17, funcionários e alunos do Colégio Antônio Vieira, num dos quais Anilene lecionava, fizeram uma homenagem. Uma missa foi presidida na capela do Vieirinha, destacando a importância do papel dela para a formação das crianças.

A direção da escola também publicou no site do colégio uma carta aberta em memória à professora.

Neste sábado, ao lembrar da filha, Argemira contou que ela era muito apegada à família, costumava organizar celebrações e sonhava em ter um filho. "Estamos perdendo para a marginalidade. Esses jovens ficarão presos até os 18 anos com o auxílio dos nossos impostos e depois serão soltos. Eles têm direitos humanos, e nós? Nem direito a psicólogos temos", lamentou Argemira.

