Professora morre em acidente envolvendo carro e moto no Itaigara

Um grave acidente causou a morte da professora de balé Geovana Lemos, de 44 anos, em Salvador. Um carro atingiu a moto que ela estava na garupa no início da tarde desta quinta-feira, 15, no bairro do Itaigara. O condutor da moto, que não teve a identidade revelada, teve apenas ferimentos leves.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o carro seguia na Avenida ACM, sentido orla, quando atravessou o canteiro central e atingiu a motocicleta, que seguia na direção contrária.

Ainda de acordo com a Transalvador, a moto e o corpo da vítima seguem na via e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) está no local. O trânsito segue intenso na avenida ACM.

A motorista do automóvel, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia (DP), na Pituba. Segundo relato de testemunhas, ela estaria mexendo no aparelho celular no momento do acidente.

adblock ativo