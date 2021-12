Professora envenenada por alunos se recupera em casa

Passado o susto, a professora Edinalva Sousa Soares, de 42 anos, a pró Nalva, recupera-se do atentado sofrido na última sexta-feira, 31. Ela foi envenenada com um biscoito recheado de chumbinho [substância para matar rato], no Educandário Santana Amorim, em Mata Escura, onde trabalha há cerva de 26 anos.

Nesta quarta, 5, a equipe de reportagem esteve na casa dela, que preferiu não falar. Mas a técnica de enfermagem Luzia Santos, comadre da professora, informou sobre o estado de saúde da vítima.

"Ela passa bem, mas está um pouco abalada, hoje mesmo fui levá-la ao psicólogo", afirmou. Luzia acrescentou que Nalva não conta com o apoio da direção da escola: "Ninguém veio visitá-la, pelo menos, não vi".

Sem se identificar, uma testemunha afirmou que Nalva foi envenenada por três alunos, meninos com idades entre 7 e 8 anos. Ela ensina ao 2º ano do ensino fundamental, pela manhã.

A testemunha acrescentou que o dono do colégio, advogado Arlindo Amorim, teria dito que os garotos não frequentarão as aulas mais este ano e que também são acompanhados por psicólogos.

Nesta quarta, a reportagem voltou a procurá-lo, mas não o encontrou. A escola não funcionou durante todo o dia. A informação é que aulas foram suspensas por falta de água.

Conforme Luzia Santos, Nalva, que é aluna de pedagogia na Faculdade Maurício de Nassau, não registrou o fato na delegacia.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o caso não será investigado pela instituição porque o crime foi supostamente praticado por crianças. A sugestão é que ela procure o Juizado de Menor ou o Conselho Tutelar.

