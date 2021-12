Professora emérita Suzana Alice Marcelino morre em Salvador

A professora emérita Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso morreu nesta quarta-feira, 2, em Salvador. O corpo dela foi enterrado nesta quinta, 3, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

O reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, lamentou a morte da docente. "Suzana Alice faz parte da história da Ufba, sendo uma de nossas principais referências. Deixa amizades, deixa a sua marca de compromisso com a universidade pública. Nosso abraço, portanto, aos familiares, estamos todos enlutados", disse ele, por meio de nota.

Graduada e mestra pela Ufba e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Suzana atuou na área de letras. Tinha ligação com a universidade baiana desde 1963. Atualmente, se aposentou do Instituto de Letras em 2007, mas continuou ministrando aulas no programa de pós-graduação da instituição federal.

Em 2016, foi eleita para ocupar a cadeira 28 da Academia de Letras da Bahia.

