Professora é presa por atingir ex-marido com ácido

"Todos os dias homens matam mulheres. Mas quando ela vai se defender, ganha uma grande repercussão. Não fiz nada, apenas me defendi". O argumento é da professora primária Rute Maria dos Santos da Paz, de 36 anos, ao se defender da acusação de ter jogado soda cáustica no rosto e no tórax do ex-marido, o vigilante José Francisco da Paz, 53.

Ela foi detida por policiais do Peto da 48ª CIPM (Sussuarana), na tarde desta terça-feira, 26, minutos após a agressão. Rute estava em um dos apartamentos do Bloco 2, quadra 4, do Conjunto Habitacional Sussuarana, em Sussuarana - onde mora, cenário do crime.

A professora foi conduzida à 11ª Delegacia de Tancredo Neves. Já Francisco foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e permanece internado em estado estável.

Em depoimento, Rute afirmou que o ex-companheiro foi ao local para pegar o filho do casal, de 5 anos. Ao ser questionado quando entregaria o garoto, o homem ficou bravo, passou a xingá-la e tentou jogar o ácido nela.

"Ele me chamou de ladra, prostituta, vagabunda, palavras de baixo calão. Depois abaixou do lado da porta do carro, pegou uma vasilha e tentou jogar em mim. Dei um tapa na mão dele", lembrou a mulher.

Na ação, Rute teve as pernas atingidas, mas sem gravidade

Relação conturbada

No posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Francisco contou que, ao chegar para pegar o filho, Rute se aproximou do carro dele com um copo de alumínio e jogou o líquido em seu rosto. O homem afirmou que Rute já havia tentado matá-lo envenenado outra vez. Sem se identificar, uma testemunha afirmou que viu quando a mulher saiu do prédio com o copo na mão.

Emocionada, a professora informou que ficou casada com o vigilante por sete anos, no entanto, há três estão separados. Ela ainda declarou que a relação entre eles sempre foi muito conturbada. E após a separação piorou bastante. "Ele sempre me agrediu e me xingou. Toda vez que vai lá em casa pegar meu filho ele me agride", desabafou Rute, demonstrando arrependimento.

Ela foi autuada em flagrante pelo delegado Israel Aristides por lesão corporal gravíssima e tá na presa na delegacia.

