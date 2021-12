Professora é morta com tiro na cabeça durante assalto

A professora Anamaria Morales, de 59 anos, foi morta neste domingo, 16, no bairro de Itapuã. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima, que foi baleada na cabeça, foi vítima de latrocínio. Ela tinha acabado de estacionar o carro, quando foi abordada por um homem já do lado de fora do automóvel.

Anamaria teria reagido à ação e entrado em luta corporal com o criminoso. Um comparsa, que estava mais afastado, se aproximou e atirou na cabeça da vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. Anamaria segurava a bolsa no momento do crime. De acordo com populares, os bandidos pretendiam roubar o carro da vítima.

Após o crime, os criminosos fugiram.





