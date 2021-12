Professora é esfaqueada em creche de São Cristóvão

A professora Carla Nascimento Dias, de 32 anos, foi esfaqueada por volta das 7h, na creche da Associação Dom Bosco na primeira Travessa Santo Agostinho no bairro de São Cristóvão. A vítima é professora de crianças, de um a cinco anos, da instituição. Ela levou um corte na cabeça e foi socorrida por moradores da travessa para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga, onde recebeu os primeiros socorros e permanece em observação.

A autora do crime seria uma mulher, identificada apenas por Camila, segundo informações do presidente da instituição, José Gilmar, de 40 anos. “A motivação do crime seria por ciúmes. Carla e Camila são amigas, só que a agressora estaria com ciúmes da vítima por conta do companheiro de Camila”.

No horário da tentativa de homicídio havia cerca de 90 crianças, de idade entre um e cinco anos. Elas estavam no primeiro andar e não presenciaram o crime.

Policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram até o local, mas Camila não foi presa. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

Professora foi esfaqueada em um dos corredores da instituição

adblock ativo