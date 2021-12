Professora de escola municipal é finalista de prêmio do MEC

Com o projeto intitulado Vem sambar e aprender, a professora da rede municipal de ensino Lorena Bárbara Costa é finalista do prêmio Professores do Brasil.

O projeto, colocado em prática no ano passado na Escola Municipal Gersino Coelho, situada no bairro do Doron, em Salvador, já havia vencido a etapa estadual, na categoria Ensino Fundamental.

Lorena tratou do samba como elemento para debater a cultura negra. “É uma forma de construir a ideia de identidade, utilizando um ritmo centenário”, explicou a docente.

Atividades com instrumentos percussivos, dança e palestras integram a programação do projeto.

Em um desses encontros, Lorena presenciou o desabafo de estudantes. “Eles pareciam ter a autoestima baixa, porque não aceitavam o cabelo”, contou. O depoimento contribuiu para Lorena compreender a necessidade do debate.

Iniciativa

Promovido pelo Ministério da Educação, o resultado do concurso sairá no mês de dezembro. Os vencedores recebem a quantia de R$ 5 mil e um troféu. A rede municipal já ganhou o prêmio do concurso Professores do Brasil por duas vezes.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

