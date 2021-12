Professora de creche é baleada na Boca do Rio

Rosilene Carvalho dos Santos, de 41 anos, foi baleada durante uma troca de tiros na rua Hélio Machado, próximo ao final de linha de ônibus da Boca do Rio, em Salvador.

De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Civil, a vítima estava a caminho do trabalho, quando criminosos começaram um tiroteio no local.

A vítima, atingida no pescoço, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está em observação. A bala, segundo a unidade de saúde, atravessou o pescoço.

Segundo informações do jornalista Arivaldo Silva, morador do bairro, Rosilene seria uma professora da Creche Escola Universo Infantil. As aulas na escola foram suspensas, mas a creche continua funcionando nesta terça.

A 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio investiga o caso. Até as 10h, nenhum suspeito havia sido preso até o final desta manhã.

Em conversa com a reportagem de A TARDE, a professora informou que dois adolescentes estariam roubando um estabelecimento na rua e que uma terceira pessoa começado a atirar. A polícia, no entanto, ainda não confirma esta versão.

Professora foi baleada por volta das 7h (Arivaldo Silva | Cidadão Repórter | Ag. A TARDE)

