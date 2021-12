Professora de boxe bate em assaltante e frusta roubo

A ousadia de três jovens em roubar transeuntes nas proximidades da sede da 11ª CIPM (Barra/ Graça), na Ladeira da Barra, nesta quinta, 5, não durou muito. Após denúncia de populares, duas guarnições da unidade iniciaram uma perseguição seguida de troca de tiro com policiais na Rua Tenente Pires Ferreira que resultou na morte de um suspeito e outro permanece internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Eles estavam em um Honda Fit prata roubado [placa NYN-8130]. O outro, identificado pelo prenome Jonatas, permanecia internado na unidade até a tarde desta quinta, e o terceiro fugiu, conforme a delegada Carmen Dolôres Bittencourt, titular da 14ª DT (Barra).

Antes da perseguição policial, o trio tentou roubar uma professora de boxe de 27 anos. O roubo não foi concretizado por que a mulher reagiu à investida com um soco no rosto do assaltante.

A vítima foi ouvida na 14ª DT, mas não quis falar com a imprensa. Em depoimento à delegada, ela disse que seguia para o trabalho, quando um homem saiu do Honda Fit e a abordou com uma arma de fogo, exigindo o celular.

“O que ela fez eu não recomendo. Em uma situação dessa, as pessoas devem se interiorizar e não reagir. Eles estavam armados e o desfecho poderia ser outro”, recomenda a delegada Carmen Dolôres.

“O suspeito que está custodiado no HGE será indiciado pela tentativa de roubo contra essa mulher”, completou a titular.

A perseguição aos bandidos se deu pela Rua Raul Drumond e terminou na Rua Tenente Pires Ferreira, onde ocorreu a troca de tiros após os PMs cercarem o Honda Fit.

Moradores contaram que eram quatro bandidos, sendo dois no Honda Fit e outros dois que davam cobertura em um carro branco e fugiram. “O Honda Fit bateu no fundo do outro carro e parou”, disse um morador. “Foram bem uns 15 tiros”, disse outro.

Outros casos

No dia 27 de agosto, um delegado trocou tiros com suspeitos de assaltar um comércio na Rua Raul Drumond. Em 29 de março, um adolescente foi baleado durante uma tentativa de roubo na Rua Tenente Pires Ferreira. Ele morreu depois.

Investigações desenvolvidas pela 14ª DT revelam que os suspeitos são do Engenho Velho da Federação e o veículo usado por eles foi roubado na tarde da última quarta-feira, em Piatã.

A titular da unidade informou ainda que a proprietária do veículo reconheceu o suspeito morto como o autor do roubo. “Eles roubaram esse carro para a prática de roubos”, ressaltou a delegada Carmen Dolôres.

O morto também foi reconhecido pela empresária Bianca Duarte Ventura, 25 anos, como o homem que lhe roubou a bolsa no estacionamento de um supermercado, na Avenida Paralela, por volta das 16h30 da quarta-feira passada.

O reconhecimento foi feito por fotografias e pela placa do veículo usado por ele, o Honda Fit.

“A gente estava chegando no carro, quando ele se aproximou de mim. Achei que iria pedir informação, mas ele puxou minha bolsa”, contou a empresária. Ela estava acompanhada pela cunhada e a filha de um ano e dez meses.

