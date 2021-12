Professora da Uesc está entre os mortos em acidente na BA-001

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) divulgou nesta sexta-feira, 10, uma nota lamentando a morte da professora do Departamento de Letras e Artes Arlete Vieira da Silva, de 55 anos, ocorrida na noite de quinta, 9, em acidente na BA-001, entre Ilhéus e Olivença, na região sul da Bahia.

Ela retornava para casa e estava acompanhada de dois filhos, de 9 e 15 anos, viajando de carona com uma família vizinha. O veículo no qual todos estavam, um Ford Fiesta, era dirigido por José Carlos dos Santos, 53, que morreu a caminho do hospital.

A mulher de José Carlos e o filho do casal, de um ano e meio, assim como os filhos de Arlete, tiveram ferimentos, mas estão fora de perigo. Todos foram encaminhados para o Hospital Regional Luiz Viana Filho, em Ilhéus, que não divulgou o estado de saúde dos pacientes.

No outro veículo, um Fiat Palio, viajava sozinho o empresário do ramo de restaurantes Alípio Hage Neto, 63 anos, que também morreu no local do acidente. Ele seguia no sentido Ilhéus e a batida foi frontal.

A Polícia Civil investiga o acidente, e a suspeita, conforme depoimento dos sobreviventes e testemunhas, é que o Palio fazia uma ultrapassagem quando os dois carros colidiram. Com o impacto, ambos ficaram destruídos. A via ficou interditada por cerca de cinco horas para a retirada dos veículos.

A morte da professora enlutou a comunidade da Uesc, onde parte da programação desta sexta foi cancelada. Ela também deixou sua marca em Olivença, onde residia e defendia a melhoria das condições de vida da comunidade. Participou de projetos como a escolinha de surfe Charles Chaves, que tem o esporte como instrumento de transformação social.

