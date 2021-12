Professor suspeito de assédio sexual responderá a processo

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) instalou processo administrativo-disciplinar (PAD) para apurar as suspeitas de assédio moral e sexual atribuídas ao professor Alex Sandro Macedo Almeida, lotado no campus XVIII da instituição, em Eunápolis (a 650 km de Salvador). A decisão da reitoria foi publicada, nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado.

Desde junho deste ano, ele é denunciado para a direção do campus e a reitoria por alunas da Uneb Eunápolis. Após cinco meses de apuração do caso em processo de sindicância interna, será investigado pelo PAD, que tem como presidente a servidora da Uneb Marta Valéria Almeida Santana.

Conforme a portaria publicada nesta quinta e assinada pelo reitor José Bites de Carvalho, os responsáveis pelo PAD terão 60 dias para apurar as suspeitas de “prática de condutas expressamente proibidas no campus” e “violação dos deveres funcionais” do professor assistente, nível A, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias.

Para a comissão da sindicância interna, alunas que foram assediadas revelaram que o comportamento do professor é inadequado e que muitas abordagens, em tom de ameaça, tinham por meta encontros sexuais entre ele e as denunciantes.

Caso as suspeitas sejam comprovadas por meio do PAD, Alex Sandro poderá ser demitido pela universidade. No entanto, as vítimas podem também recorrer à Justiça, cobrando reparação indenizatória pelos danos psicológicos sofridos.

Antes do assédio contra as estudantes da Uneb, o professor já havia sido acusado de procedimento semelhante contra uma ex-colega de doutorado na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Naquela oportunidade, ele foi denunciado por integrantes do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim) por violência sexual, mas não houve apuração.

Vice-coordenadora do Diretório Acadêmico Roda Viva e uma das coordenadoras do movimento que culminou com a abertura do PAD, a estudante do curso de história Cíntia Lima disse que, durante a sindicância, as vítimas se sentiam inseguras no departamento “devido às estruturas de poder”.

Respeito

Ela ainda disse que, “para nós, que construímos a campanha, não basta criminalizar, mas debater o assunto para que as vítimas se sintam seguras e as pessoas que praticam o assédio possam refletir sobre o assunto”.

Cíntia Lima enfatizou que, atualmente, o campus tem um ambiente “onde as vítimas sabem que não estão sozinhas. Esta é nossa maior vitória. Temos esperança de que isso será resolvido, porque estamos lutando para isso”, asseverou.

O A TARDE tentou ouvir o professor suspeito, mas não obteve êxito. Também a diretoria do Campus da Uneb em Eunápolis, o que não foi possível porque o local está ocupado por estudantes que lutam contra a aprovação da PEC 241 no Senado e outras reivindicações da classe.

adblock ativo