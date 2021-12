Professor morto foi contactado pela última vez no sábado

O professor Deodarkson Aparecido Rêgo Pereira, 45 anos, encontrado morto dentro do apartamento onde morava em Amaralina, na última segunda-feira, 14, foi contactado pelo telefone pela última vez no sábado, 12, segundo testemunhas que prestaram depoimento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime.



Até a manhã desta quarta-feira, 16, sete pessoas, entre amigos e familiares, foram ouvidas pela polícia. Duas delas informaram terem tido contato com o Deodarkson apenas no sábado, 12, e depois não conseguiram mais.



O corpo da vítima foi encontrado em estado de gigantismo. Ele estava com mãos e pés amarrados e uma faca com sangue foi achada ao lado do corpo, o que indica que ele foi assassinado.



Deordarkson ensinava há 11 anos a turmas do ensino médio do Colégio Estadual Rotary, em Itapuã. Na terça-feira, 15, as aulas na unidade foram suspensas, mas retornaram normalmente nesta quarta.



O DHPP continua investigando o caso. Até as 10h desta quarta, a autoria e a motivação do crime ainda eram desconhecidas.

