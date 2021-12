Professor morto em São Caetano será sepultado nesta terça

O corpo do professor de educação física George Lázaro Carvalho, de 29 anos, morto na tarde desta segunda-feira, 3, em São Caetano, será sepultado às 11h30 desta terça, 4, no cemitério Jardim da Saudade, diferentemente do que foi publicado no A TARDE.

De acordo com informações da Polícia Civil, George foi executado com um tiro na cabeça e não teve nenhum pertence roubado. A suspeito chegou ao local do crime em uma moto, por volta das 7h20, aguardou o professor perto do estabelecimento onde ele dava aula e fez um único disparo. A polícia ainda não sabe a motivação e autoria do crime.

"Ouvimos o barulho de um tiro. O assistente saiu para ver e descobriu que era ele", relata Elder Costa, 40, dono da escola onde George dava aula. Elder lembra que George era uma pessoa alegre, extremamente correta e trabalhadora.



O professor havia casado há cinco meses e não tinha filhos. Os parentes de George estiveram no local do crime, mas não quiseram conversar com a imprensa.



O delegado Guilherme Machado, do Departamento de Homicídios (DHPP), irá investigar o crime.

