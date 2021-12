Professor é preso por difamar ex-namorada pela internet

O professor de informática Sílvio Ricardo Sobral Gomes, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira, 31, sob denúncia de ter ameaçado e difamado a ex-namorada, por meio da internet e mensagens de celular. O fim do relacionamento, ocorrido em março, teria motivado Gomes a cometer os crimes.

À frente das investigações, o delegado Charles Leão, coordenador do Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos (GME), da Polícia Civil, confirmou que Gomes chegou a criar dez blogs e três perfis falsos em uma rede social para retratar a ex-namorada (cujo nome não foi revelado) como garota de programa.

Incomodada com frequentes telefonemas que recebia, por conta dos falsos perfis, além de seguidas ameaças, a vítima abandonou o emprego e foi morar com familiares em Livramento de Nossa Senhora (a 658 km de Salvador).

Mesmo assim, não se viu livre da perseguição atribuída ao professor de informática.

No último dia 21, um coquetel molotov foi arremessado contra a residência da vítima, causando incêndio no carro da mãe dela.

“Antes do ataque, ela recebeu uma mensagem de celular com a ameaça. Esta foi enviada de um celular, cujo chip apreendemos no local de trabalho de Sílvio”, frisou Leão.

Sílvio Gomes foi indiciado por ameaça, constrangimento, injúria, falsa identidade, falsidade ideológica e crime de explosão. Dois celulares

e computadores foram apreendidos. Em 1994, Gomes, então soldado da Polícia Militar, envolveu-se em uma confusão, em Cajazeiras, e baleou o filho de um cabo da corporação. A vítima ficou paraplégica e o atirador foi demitido.

