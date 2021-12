Professor é preso após se masturbar em sessão infantil

Um homem de 46 anos foi preso na noite de domingo, 21, após ser flagrado se masturbando dentro de uma sala da rede Cinemark, no Salvador Shopping. O professor de matemática e engenheiro químico Ivanildo Carvalho Pereira cometia atos obscenos durante uma sessão de filme infantil, quando foi visto pela mãe de uma criança que também estava no local.

De acordo com a delegada Ana Crícia Macedo, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derca), o homem já havia sido denunciado por outra mãe na quarta-feira, 17, sob a mesma acusação. A delegacia iniciou a investigação em parceria com os funcionários do cinema, que identificaram o acusado no domingo e informaram ao Derca. O órgão enviou uma equipe ao local, que fez a prisão em flagrante, formalizada pela delegada plantonista Cristiane Araújo.

Durante o depoimento, Ivanildo negou a acusação e justificou que os sons que emitia durante o filme eram risos. De acordo com um funcionário do shopping, o homem já teve este tipo de comportamento com duas crianças de 12 e 13 anos. "De acordo com as testemunhas, ele chegou a encostar a cabeça no ombro de uma das crianças durante o ato. Elas não foram identificadas porque os pais preferiram não denunciar", explica a delegada Ana Crícia Macedo.

Ivanildo Pereira está preso na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no Vale dos Barris, à disposição da Justiça. A pena para o crime cometido varia de 2 a 4 anos de reclusão.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) confirmou que Ivanildo é professor do turno noturno da rede pública estadual, porém, o nome do colégio onde ele leciona não foi informado. Segundo a SEC, a medida está sendo tomada para preservar a comunidade acadêmica e os alunos da instituição.

Ainda segundo o órgão, não há uma punição trabalhista já estabelecida para o professor. "A Secretaria não tem como punir o professor antes do término das investigações policiais", informou através de nota. A SEC também esclarece que um professor substituto assumirá de imediato as aulas.

*Colaborou Bárbara Silveira

