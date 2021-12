Professor é morto em São Caetano; polícia investiga crime

O professor de natação George Lázaro Carvalho, 29 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na manhã desta segunda-feira, 3, na rua Francisco Góes Calmon, no bairro de São Caetano, em Salvador.

De acordo com informações preliminares da polícia, Carvalho foi abordado por um homem em uma moto amarela, próximo à escola onde ele dava aulas. O criminoso atirou no rosto do professor.

Ainda não há informações mais precisas do crime. O criminoso fugiu sem levar nenhum pertence da vítima. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo