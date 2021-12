Professor é morto ao tentar ajudar mulher que era assaltada

O professor de rapel Danilo dos Santos Campos, 35 anos, foi assassinado ao tentar ajudar uma mulher que era assaltada na porta de sua casa na Alameda 69, no Jardim Santo Inácio. O rapaz ouviu os gritos de socorro e saiu de casa no momento que dois homens realizavam o crime, nesta quarta, 20.

Um dos suspeitos atirou em direção a Danilo, que foi baleado no braço, mas a bala transfixou e atingiu a cabeça do professor. Ele morreu no local. O crime aconteceu um dia após o aniversário de Danilo, que planejava a comemoração com os amigos.

A reação de Danilo de tentar ajudar a vítima do assalto não surpreendeu quem o conhecia, já que ele é descrito como uma pessoa prestativa e querida na comunidade.

Danilo morava com os pais e no momento do crime o taxista José Carlos de Cerqueira Campos estava dormindo. O pai da vítima foi acordado por um vizinho. "Eu desci com a chave do carro pensando que era para dar um socorro, mas o vizinho me levou para ver meu filho morto na porta de casa", desabafou.

Polícia

De acordo com a polícia, o caso foi registrado como homicídio, já que Danilo não era a vítima de assalto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a suspeita é que os envolvidos no crime façam parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que atua no bairro do Calabetão, em Salvador.

Policiais realizam buscas para tentar localizar os suspeitos.

