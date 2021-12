Professor e ex-diretor do Colégio Módulo, Jaime Barros morre aos 82 anos

O professor e ex-diretor do Colégio Módulo, Jaime Barros, de 82 anos, morreu nesta segunda-feira, 28, por decorrência de problemas renais, em Salvador. O velório e a cerimônia de cremação estão marcados para esta terça, 29, às 7h30 e 11h30, respectivamente, no cemitério Jardim da Saudade.

Através das redes sociais, a instituição de ensino particular da capital baiana lamentou o falecimento do profissional. O Módulo fez questão de reafirmar o legado de Jaime deixado à instituição e disse que "manterá acesa a chama e a arte de educar", características marcantes do professor.

"Hoje recebemos a notícia da partida de um grande educador que tivemos o privilégio de conviver: Professor Jayme Barros.

Seu legado e seus ensinamentos estarão para sempre marcados em todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. O Colégio Módulo está de luto. Mas manterá acesa a chama e a arte de educar tão propagada pelo nosso querido Jayme Barros. Nosso abraço carinhoso e sinceros sentimentos a toda família e amigos", escreveu.

Jaime lecionava Língua Portuguesa desde 1958 e, desde 1959, passou a dar aulas na capital baiana. Ele passou por diversas instituições de ensino soteropolitanas até se tornar diretor e proprietário do Módulo, onde foi responsável pela implantação do Curso Pré-Vestibular do colégio, sendo um referencial na cidade até os dias atuais.

