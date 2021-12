Professor é autuado por tentativa de morte da mãe

O professor aposentado Nelson Cerqueira Gonzaga, 47 - que fez aniversário na terça-feira, 27 - tentou matar a facadas a mãe, Diva Cândida Cerqueira, que completa 76 anos nesta quarta-feira, 28.



O crime ocorreu, por volta das 12h30 de ontem, na casa onde ambos moram, na avenida Garibaldi.



Atingida na cabeça, costas e braços, a vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) por familiares que moram na parte de cima do imóvel onde ocorreu a tentativa de homicídio.



Sem se identificar, a filha da idosa revelou que o irmão é esquizofrênico e usuário de crack. Conforme ela, Nelson cometeu o crime após mais um surto psicótico.



Em depoimento ao delegado do Departamento de Homicídios (DHPP), Sérgio Schlang Júnior, a irmã do suspeito informou que ele comprou, em uma semana,

R$ 600 de crack. "Ele ficou uma semana sem comer e sem dormir", diz o delegado Schlang.



Ela disse também que este não é o primeiro crime praticado pelo irmão. Segundo a irmã do acusado, em 27 de julho de 2012, Nelson matou a facadas, dentro da mesma residência, o irmão Sérgio Luiz Cerqueira Gonzaga, também usuário de drogas. "Nada foi feito. Ele esteve aqui [no DHPP] e depois foi liberado para casa".



Internação



Nelson foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Aliviada pela prisão do irmão, a mulher afirmou que por diversas vezes tentou interná-lo, inclusive apelou à justiça, mas não teve a solicitação atendida. "Vamos ficar aliviados. Não só a gente, mas também os vizinhos", desabafa a irmã de Nelson.



Segundo o delegado Sérgio Schlang, o suspeito ainda estava solto porque contou com apoio da mãe quando cometeu o crime anterior. "Na época [da morte de Sérgio], também estava no SILC (Serviço de Investigação de Local de Crime) e ele [Nelson] não foi preso porque a mãe dificultou o trabalho, tentou protegê-lo. O caso foi investigado por outro delegado, não sei como está o inquérito".

