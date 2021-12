Professor desaparecido retorna para casa após se esconder em varanda

Rafael Nunes Maciel, 30 anos, que estava desaparecido desde domingo, 20, voltou para casa na manhã desta quarta-feira, 23. Ele estava escondido na varanda da casa da vizinha, conhecida como Maria José.

Segundo Pedro Luiz Pimentel Nascimento, tio do professor e estudante de mestrado da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o sobrinho teria pedido à vizinha que não comentasse que ele estava no local, que fica em Campinas de Brotas, em Salvador. Ele apareceu por lá na manhã de hoje.

Ainda de acordo com Nascimento, após a vizinha conversar com ele, é que Maciel resolveu ligar para a família. A mãe do professor, Raimunda Nunes, contou ao Portal A TARDE que Maria José falou que Maciel chegou na casa dela sujo, com aranhões pelo corpo e com fome. Por isso, ela o alimentou e pediu para que ele avisasse a família de seu paradeiro.

Por conta do desaparecimento do professor, a família e os amigos iniciaram as buscas e mobilizaram as redes sociais para tentar encontrá-lo. Parentes, inclusive, registraram uma ocorrência na polícia.

* Sob supervisão de editora-coordenadora Iloma Sales

