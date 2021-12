Professor desaparece após sair de casa em Campinas de Brotas

O professor e estudante de mestrado da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rafael Nunes Maciel, 30 anos, desapareceu na manhã do último domingo, 20, após sair de casa, no bairro de Campinas de Brotas, em Salvador. A informação foi confirmada pela irmã de docente, Silvana Nunes.

Ao Portal A TARDE, ela informou nesta terça, 22, que Rafael, que leciona em uma escola particular em Vila Laura, saiu de casa com uma roupa normal, de sandália, com o celular e documentos pessoais. Silvana ainda declarou que logo quando o irmão foi para a rua, ele ainda tentou manter contato ao relatar as localidades por onde passava.

"Quando Rafael saiu, ele chegou a entrar em contato com a gente e disse que estava em um ônibus passando pelo Detran. Mas não sabia informar qual o ônibus tinha pego. Minutos depois, ele ligou de novo e falou que estava passando por Itapuã. Depois disso, não conseguimos falar mais com ele", declarou a irmã.

Ao ser questionada se o irmão apresentava algum tipo de doença ou distúrbio, ela contou que Rafael era um rapaz saudável, mas que no dia anterior se sentiu mal e teve que ser hospitalizado e medicado.

"No sábado, depois do almoço, ele disse que não estava se sentindo bem e ele teve que ser levado para a emergência. Chegando lá, desmaiou e chegou a tomar medicamentos para reanimar. Só que quando acordou, ele estava muito agitado e confuso, falando coisas sem nexo", disse a irmã, acrescentando que "logo depois, ele tomou uma outra medicação para poder se acalmar. Depois de ter recebido alta, em casa, ele não conseguiu dormir. Foi quando acordou pela manhã do domingo, ansioso para sair".

Silvana também informou que a família está surpresa com o sumiço do rapaz, já que o professor sempre se mostrou uma pessoa responsável e equilibrada. "A gente está sem entender o motivo do sumiço. Ele sempre foi um rapaz responsável e equilibrado e ninguém esperava por isso. Ele é uma pessoa bastante querida e do bem", afirmou ela, dizendo que amigos e familiares estão ajudando nas buscas divulgando o caso nas redes sociais.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o desaparecimento.

* Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

