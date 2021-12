Professor de jiu-jitsu é preso no Costa Azul após ameaçar ex

O professor de jiu-jitsu Carlos Alessandro dos Santos, de 33 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 21, por policiais militares após ameaçar de morte a ex-companheira, com quem conviveu por quase dois anos. Ele foi detido no apartamento onde morava, no Conjunto dos Bancários, no bairro do Stiep, depois que a mulher, de nome não divulgado, chamou a polícia.

Conforme a titular da delegacia da Boca do Rio, Rogéria Araújo, Carlos é um velho conhecido da polícia. Em junho do ano passado, ele já havia sido conduzido à delegacia suspeito de ter estuprado duas mulheres no bairro do Costa Azul, em dias diferentes. Uma das vítimas teria problemas mentais.

"Hoje, ele foi preso porque não aceitou o fim do relacionamento. A moça terminou e pediu que deixasse o imóvel. Ele disse que só sairia do apartamento depois que ela pagasse uma indenização (por tempo de relacionamento), que ele acha que tem direito", explicou a delegada.

A mulher também contou à policial que, na semana passada, Carlos já havia lhe agredido com empurrões. Depois disso, ela ficou com medo e resolveu denunciá-lo.

Segundo a delegada, em 2012 Carlos depôs na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher por ameaçar outra companheira. "Os estupros foram comprovados. Vamos reiterar o pedido de prisão preventiva e levar ao conhecimento da Justiça", disse a policial. Ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha.

Estupros

De acordo com a Polícia Civil, Carlos é suspeito de praticar dois estupros em junho do ano. As vítimas foram uma mulher de 28 anos e uma jovem de 19, portadora de necessidades especiais. A polícia informou que as elas estiveram na delegacia, nesta terça, e reconheceram o professor como o autor dos crimes. Uma mulher, que pode ser a terceira vítima do lutador, é aguardada para fazer o reconhecimento.

Segundo a delegada Rogéria, o professor já vinha sendo investigado, pois uma das vítimas anotou a placa do automóvel que ele dirigia no dia dos ataques. A polícia também informou que Carlos praticou os crimes no interior do veículo, que pertencente a sua ex-mulher.

A delegada Rogéria afirmou que as vítimas eram escolhidas aleatoriamente, em locais e horários de pouco movimento. Além disso, segundo ela, Carlos usava técnicas de jiu-jitsu para puxar as mulheres para dentro do veículo e depois estuprá-las.

O suspeito foi indiciado pelos dois estupros e autuado em flagrante pelo crime de ameaça contra a ex-companheira. A delegada disse que já solicitou à Justiça medida protetiva impedindo que se aproxime da companheira. Caso a medida seja aprovada, ele deverá manter distância de, pelo menos, de 300 metros dela.

Conforme a Polícia Civil, Carlos será encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

