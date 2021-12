Professor de artes marciais pode ter sido vítima de latrocínio

Para o delegado Guilherme Machado, da 2ª Delegacia Central (DH-Central), do Departamento de Homicídios (DHPP), por ora, não há dúvida de que o professor de artes marciais Antônio Cezar Bastos e Silva, de 49 anos, foi vítima de latrocínio (roubo com resultado morte), na tarde da segunda-feira, 20.

Segundo ele, o segurança Rodrigo Bastos Santos, 23, e o comparsa, Uiliam Rocha Souza, 28, mataram Antônio para roubar R$ 5 mil. O valor seria um empréstimo que a vítima faria à dupla.

Antônio, que também integrava o grupo Agente de Enfrentamento à Violência Contra a Criança e o Adolescente (Agecc), foi morto a marretadas dentro do Peugeot 207 branco (NZN-6541) e teve o corpo abandonado na Av. Dois de Julho, na via de acesso à Cajazeira 5, na localidade Pista Nova.

Embora assuma a autoria, Rodrigo nega ter matado o agente para roubar. Ele revelou que, há um mês, ele e Uiliam pegaram R$ 2,8 mil emprestados com a vítima, mas que estavam sendo coagidos a pagar R$ 5 mil.

O presidente da Agecc, Fernando Azevedo, lembrou que Antônio trabalhava voluntariamente na instituição há seis anos. Há oito meses, dava aulas na Escola Municipal Célia Nogueira, em Mussurunga.

“Era um grande ativista, fazia atividades esportivas com os jovens”, relatou o amigo. Segundo ele, nos outros dias, Antônio dava aulas de artes marciais em uma academia, em Águas Claras. O agente era casado há nove anos e não tinha filhos.

“Não foi latrocínio, foi homicídio. Ele estava me ameaçando e ameaçando minha família. Ontem [segunda-feira], disse que queria conversar com a gente. Matei porque ele fez que ia pegar alguma coisa dentro da pochete”, alegou Rodrigo.

Antes de encontrar Antônio, a dupla pediu a marreta emprestada a um serralheiro do bairro. O agente entrou no carro dos criminosos, na ra Francisco Duarte Guimarães, em Cajazeira 8. Eles já se conheciam e moravam no mesmo bairro.

Conforme o delegado, a dupla planejou o crime após descobrir que Antônio costumava sair com o dinheiro do empréstimo em mãos.

Em depoimento, os suspeitos disseram que não havia dinheiro na bolsa. Eles foram presos por policiais da 50ª CIPM (Pau da Lima), horas após o crime, no lava jato União, em Canabrava.

