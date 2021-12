Professor da Ufba é afastado após denúncia feita por alunas

O professor Luiz Santiago de Assis, do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (Ufba), foi afastado da função após a instituição acatar denúncias feitas por alunas dos cursos de física e engenharia.

As estudantes acusam o professor de atitudes homofóbicas e machismo, além de constranger alunas com piadas com conotação sexual. O professor ficará afastado por 60 dias, até que a comissão de sindicância apure as denúncias.

O professor Raimundo Muniz Teixeira Filho, diretor do Instituto de Física, afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas conforme prevê a Lei 8.122 do Regime Jurídico Único (RJU) para os servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e municípios.

Segundo o diretor, a comissão de sindicância tem um prazo de um mês, podendo ser prorrogado por igual período, para dar um parecer.

A denúncia, segundo o diretor, foi uma surpresa para o instituição. "Toda denúncia desse tipo nos deixa sempre muito chocados. Estamos cumprido tudo que manda a lei e agora cabe a comissão de sindicância fazer a apuração", conta Teixeira Filho, que afirmou ficou sabendo das acusações contra o professor após documento emitido pela Ouvidoria da Ufba e da Escola Politécnica.

Com o afastamento do professor Luiz Santiago, as aulas das turmas foram assumidas por outros professores da instituição para que o semestre não seja prejudicado.

O professor Luiz Santiago de Assis é professor da Ufba desde março de 1979. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Ufba, que ficou se de posicionar se o docente irá ou não falar sobre o caso.

Evento em defesa da Ufba

Ainda que somente convidados tivessem direito à fala na tribuna da reitoria durante evento em prol na Ufba nesta segunda, 25, a aluna Maria Joana, de 20 anos, roubou a cena já no final do ato, quando assumiu o microfone para denunciar o que chamou de "violência contra as mulheres" na universidade. Ela não fez referência a nenhum caso específico.

"Todos os dias, as mulheres da Ufba são violentadas e estupradas em seus direitos. Aqui tem casos de professor afastado por violência verbal contra aluno. Tem creche funcionando meio período por falta de dinheiro, sem um telefone para que as mães possam saber de seus filhos", bradou.

adblock ativo