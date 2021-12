Procurados dois homens envolvidos em morte do cabo Gonzaga

Dois homens envolvidos na morte do cabo Gustavo Gonzaga da Silva, ocorrida em junho deste ano, no Nordeste de Amaralina, são procurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o coordenador da Força-Tarefa que investiga morte de policiais, delegado Odair Carneiro, informou que o trabalho continua buscando capturar Emerson dos Santos, conhecido como 'Leno', e um adolescente de 17 anos.

Um dos envolvidos, William Santos Santana, conhecido como 'Chokito', foi apresentado nesta quinta-feira,1. O suspeito foi localizado no dia 25 de outubro, na cidade de Eunápolis.

No total, cinco homens integrantes de uma facção atuante no Nordeste de Amaralina participaram da morte do policial, que ocorreu no dia 6 de junho. Os primeiros autores localizados foram Pablo Azevedo Vieira Santos, 25 anos, o 'Marão', e Mateus Rafael Passos dos Santos, 23, o 'Friza', no dia 12 de julho. Ambos localizados em Jauá, município de Camaçari. Eles reagiram e acabaram mortos em confronto.

Em seguida, no dia 6 de setembro, um dos líderes da facção e autor de pelo menos 25 assassinatos, Antônio Caíque Santos Correia acabou encontrado, na cidade de São Paulo. O criminoso era o responsável também pela distribuição de armas e drogas para quadrilha.

Já no mês de outubro, no dia 25, em uma abordagem de rotina, a PM, em Eunápolis, encontrou William Santos Santana, o 'Chokito'. Com mandado de prisão ele foi detido e encaminhado para Salvador. Ainda na mesma cidade, equipes do DHPP e da 23ª Coorpin entraram em confronto com Cléber Costa Soares, o 'Keka'. Mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos.

Durante as ações, três pistolas (duas calibre 380 e uma calibre 40) foram apreendidas.

