Procuradoria-Geral de Justiça institui comissão para acompanhar investigações da morte de PM

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) instituiu uma comissão para atuar no acompanhamento das investigações do Inquérito Policial Militar da morte do policial Wesley Soares Góes. A comissão foi publicada pela PGJ no Diário Oficial desta terça-feira, 30.

A comissão é composta pelos promotores de Justiça Ana Rita Cerqueira, titular da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal de Júri - 1ª promotora de Justiça da capital; Maurício Lima, titular da Promotoria de Justiça Militar - 3º promotor de Justiça da capital; e Luciano Santana, titular da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública - 3º promotor de Justiça da capital.

Wesley Soares Góes foi morto no último domingo, 28, após ter surtado e atirado para cima na região do Farol da Barra, em Salvador.

