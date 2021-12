Procurador Luís Carneiro assume mandato no MPT

O procurador-geral do Trabalho Alberto Balazeiro conduziu, na noite desta quinta-feira, 25, a cerimônia solene da assinatura de posse do procurador Luís Carneiro, que assumiu o segundo mandato à frente do Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia. O evento aconteceu na sede do órgão, no Corredor da Vitória.

A apresentação dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) iniciou a solenidade de posse, seguida da execução do Hino Nacional. Na oportunidade, Luís Carneiro destacou, em seu discurso, os feitos do órgão, desafios e planos. Com 94% dos 52 votos dos procuradores da regional baiana, Carneiro foi reeleito para assumir a chefia no MPT. O mandato teve início em 1º de outubro e se encerrará dia 30 de setembro de 2021.

"É um momento especial. A recondução proporciona um sentimento de segurança, mas também uma certa inquietude, nesse período de profundas transformações na legislação social, que atrai e envolve o direito do trabalho. Projetamos para o futuro continuar com a profissionalização da atuação", ressaltou o procurador.

Luís está assumindo a instituição desde 2017, quando sucedeu Alberto Balazeiro. Nesse tempo, executou a profissionalização da gestão e da atuação finalística, pela projeção institucional e pelo aprimoramento das rotinas internas de trabalho. No órgão desde 2010, ele já passou pela unidade de Santo Antônio de Jesus e já foi advogado da União.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

