Procurado por homicídio e tráfico, 'Oito de Copas' é preso em Nazaré

Apontado pela polícia como homicida e traficante, o 'Oito de Copas' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Matheus Roberto Costa Souza, conhecido como 'Boca Preta', foi preso na tarde desta segunda-feira, 30, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Matheus era procurado por homicídio qualificado e atuava na Federação e bairros da região. Ele substituiu Adelson dos Santos Moreira Ramo na atualização feita pela SSP no último dia 14.

O suspeito será apresentado nesta terça, 31, às 11h, no auditório da Polícia Civil, no bairro da Pituba.

adblock ativo