Procurado por agredir ex-companheira é preso em Águas Claras

Mário Gabriel dos Santos Queiroz, de 45 anos, suspeito de agredir a ex-companheira, foi preso na quinta-feira, 1º, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil, em outubro de 2017, Mário arrombou a porta da casa da vítima e a atacou com puxões de cabelo e socos. Ainda de acordo com a polícia, depois dele invadir a residência, a mulher pulou do segundo andar e fraturou o tornozelo e a mão.

Após a queda, a vítima ainda teria sido agredida por Márcio. Ela foi internada no Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF). Mário responde a cinco inquéritos policiais, sendo um deles por homicídio. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.

