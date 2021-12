Procurado pela polícia é preso ao voltar para esconderijo

O suspeito de tráfico de drogas e homicídio, Samuel Santos da Silva, foi preso após retornar para o antigo esconderijo, que ficava no Bairro da Paz, em Salvador. De acordo com informações dos investigadores da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, Samuel era integrante da quadrilha do traficante Florisvaldo dos Santos Costa, o "Flor", aprontado pela polícia como responsável pelos homicídios ligados ao tráfico de drogas no Bairro da Paz.

Com o suspeito, a polícia flagrou 25 pedras crack, seis "papelotes" de cocaína e 29 "trouxinhas" de maconha, além de seis munições de revólver calibre 38. Samuel é procurado pela polícia desde a "Operação Saneamento", que aconteceu antes da instalação da Base Comunitária de Segurança (BCS). Ele foi autuado por tráfico de drogas e segue custodiado à disposição da justiça.

