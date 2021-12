Procurado do Baralho do Crime morre em ação da PM

Durante uma operação conjunta, policiais militares das 23ª e 48ª CIPM's (Tancredo Neves e Sussuarana) tiraram de circulação, na madrugada desta segunda-feira, 15, um dos criminosos mais procurados de Salvador.

Douglas Santos Ramos, o Perdigão – Dez de Ouro do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA) –, morreu no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), após ser baleado em confronto com os PMs, no Novo Horizonte, em Sussuarana.

Ele estava com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. “Os policiais da 23ª CIPM estavam tentando prendê-lo há três anos. Ele era escorregadio”, disse o major Souza Ferreira, comandante da 48ª CIPM.

Segundo o major, Perdigão foi localizado em uma residência na Rua Tiradentes, depois de denúncia anônima. “Ele estava em uma casa de andar, quando percebeu a presença dos policiais, pulou de uns oito metros [altura] e tentou fugir pela rua de trás. Quando se viu cercado, ele atirou nos policiais, mas foi atingido”, contou o comandante.

Além de agir no tráfico de drogas nos bairros Tancredo Neves, Arenoso e Sussuarana, ele tinha envolvimento em vários crimes. Nesta segunda, os policiais apreenderam com o suspeito uma pistola calibre 9 milímetros de fabricação turca e de uso exclusivo das Forças Armadas e Polícia Federal.

