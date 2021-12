Procura por vacinas contra H1N1 é maior que estoque

A procura por vacinação contra a gripe H1N1, nesta sexta-feira, 29, foi intensa nos postos de saúde da capital baiana. Apesar da chegada de aproximadamente 400 mil novas doses no estado, na quinta, 28 - das quais 80 mil distribuídas na capital e o restante no interior -, em alguns postos em Salvador, já não havia mais vacina à tarde.

Todas as regionais receberam as vacinas nesta sexta e possivelmente, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), na segunda-feira, os municípios já terão o imunizante. A equipe de reportagem de A TARDE visitou alguns postos de Salvador na tarde desta sexta.

No Maria da Conceição Santiago Imbassaí, no bairro Pau Miúdo, houve filas. "Procurei o posto, pois vou trabalhar na área de saúde e preciso ter o comprovante de vacinação", disse a estudante de nutrição Joseane Carvalho, 26.

A dona de casa Rosemarie de Souza, 50, veio ao posto na última quarta-feira, mas, como a vacina havia acabado, voltou nesta sexta. "Sempre que tem campanha eu me vacino". A gerente da unidade, Eliana Melo, informou que chegaram 600 doses no posto. "Desde o meio-dia, já atendemos 300 pessoas".

No posto Complexo Municipal Clementino Fraga, na Av. Centenário, muitos idosos estavam na fila debaixo de sol. A aposentada Vilma Nogueira, 65, estava segurando um guarda-sol para conter o calor intenso. "Vim na quarta-feira e estava sem vacina".

Outras pessoas reclamavam por terem passado de uma a três horas na fila. "A imprensa avisou que aqui tinha a vacina, então todo mundo veio para cá", contou a médica Nívea Pastor, 56.

No Multicentro de Saúde Dr. Adriano Pondé, em Amaralina, por volta de 16h, já não havia mais a medicação. A cadeirante Teresa Maria Santana, 67, conseguiu se vacinar antes do término. "Fui ontem ao Pau Miúdo, mas não tinha, estou aqui desde uma da tarde".

A dona de casa Elisabete da Silva Cruz, 33, estava com o filho no colo. " Um absurdo, estou revoltada, não tem mais vacina". A administradora Ana Karina Souza, 40, levou o filho Luís Miguel, 10, para vacinar. "Não tenho medo. É uma picadinha de formiga", disse ele.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, nesta sexta, que os distritos de Cajazeiras, Cabula/Beiru, São Caetano/Valéria, Subúrbio e Pau da Lima já têm vacina disponível.

Abastecimento

Em Salvador e Simões Filho, o dia D de vacinação, que seria neste sábado, 30, foi cancelado devido aos baixos estoques da vacina. Até a manhã desta sexta, segundo a SMS, 292 mil pessoas já haviam sido imunizadas na capital baiana. No estado, 1,6 mil doses foram aplicadas. O número corresponde a 50% dos cerca de 3,2 milhões de pessoas que deverão ser imunizadas até o final da campanha.

No município de Lauro de Freitas, 21 mil pessoas já haviam sido vacinadas e as mil doses que chegaram foram direcionadas para o ambulatório do centro da cidade e já se esgotaram.

O município aguardava na tarde desta sexta uma definição quanto ao fornecimento de mais vacinas pelo Ministério da Saúde para mobilizar as equipes para o dia D de vacinação.

A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 se estenderá até o dia 20 de maio. Em Salvador, o prazo foi prorrogado para 30/5.

adblock ativo