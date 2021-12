Procura por vacina pentavalente lota postos de Salvador

Com o abastecimento de 7,5 mil doses da vacina pentavalente, a procura nos postos de vacinação foi intensa na manhã de ontem. Por outro lado, o início da campanha de vacinação contra o sarampo, foi marcada pela baixa procura. A pentavalente está sendo ofertada em 26 unidades da rede municipal e deve ser administrada em três doses, para crianças de 2, 4 e 6 meses de idade. Com um número de vacinas disponíveis abaixo da rotina mensal, que é de 12 mil doses, a quantidade chega para suprir a falta de vacinas que marcaram os postos de vacinação na capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diz que a falta de vacina foi gerada por um desabastecimento nacional, após reprovação do controle de qualidade por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dos lotes do imunobiólogico, o que impediu a distribuição das doses por parte do Ministério da Saúde.

Demanda

“Além da rotina mensal ser maior, há demanda reprimida de crianças ainda não vacinadas e 7,5 mil doses não são suficientes para atender a demanda, mas é o que nós temos. Logo que recebemos a vacina, disparamos para as unidades para que tivessemos um controle do estoque e que a população encontrasse nos postos”, contou Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis.

Ela também informou que não é possível estimar quantos dias vão durar as doses e quantas doses virão na próxima remessa. Renata Barbosa, 31, levou o pequeno Samuel, de 2 meses, para tomar a vacina pentavalente no Multicentro Dr. Adriano Ponde, em Amaralina. Ela relatou que já vinha procurando a vacina há alguns dias, mas só ontem conseguiu. "A vacina está disponível, mas tive alguma dificuldade de encontrar, já tinha mais de 15 dias procurando". A vacina protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria da influenza tipo B.

No Quinto Centro de Saúde, no Garcia, a procura pela pentavalente foi bem maior, em comparação à vacinação contra o sarampo. Denise do Nascimento, 34, contou que já estava procurando a vacina há cerca de 1 mês. “Estava esperando há muito tempo, só aqui no quinto centro, eu vim umas três vezes. Hoje de manhã, quando vi que estava vacinando, vim correndo para garantir”. Ela levou o filho Moisés, de 6 meses, para garantir a dose da pentavalente.

Sarampo - A nova campanha de vacinação contra o sarampo foi iniciada ontem, 18, em cerca de 130 postos de saúde na capital. A etapa tem como público-alvo os jovens de 20 a 29 anos, não vacinados ou que estão com esquema vacinal incompleto da tríplice viral (que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola).

Após o caso de sarampo registrado em julho pela SMS, a procura pela vacina teve aumento, atingindo o número de 99 mil doses aplicadas em um mês. Mas, a partir do mês seguinte, o número atingiu cerca de 40 mil vacinas aplicadas. Para Doiane Lemos, o público-alvo dessa campanha é um pouco mais complicada de frequentar as unidades.

“Uma população que não frequenta tanto as unidades, mas é importante que tenha a conscientização de se vacinar. É uma faixa etária que está exposta, pelo trabalho, frequentando faculdade, grandes eventos e isso pode deixá-los expostos à doença”. No mês de novembro, cerca de 8 mil doses foram aplicadas.

Buscando a vacinação no Quinto Centro, Mariana Mariani, 26, foi acompanhada de alguns amigos garantir a vacina, após ter contato com uma amiga com suspeita de sarampo. “Nós viemos após uma amiga confirmar que estava com suspeita de sarampo, o grupo todo de amigos veio por conta disso”.

Mariana contou estar arrependida por não ter se vacinado antes. “Estou arrependida de estar correndo esse risco. Como o surto está em São Paulo, talvez as pessoas não estejam se dando conta de tomar a vacina aqui. Essa amiga mesmo, esteve em São Paulo, então está chegando aqui também”.

A campanha se encerra com o Dia D, em 30 de novembro, quando além dos postos, alguns pontos de grande circulação de pessoas espalhados pela cidade terão locais de vacinação contra o sarampo.

Em Salvador, os postos de referência que estão aplicando a vacina pentavalente, são:

USF Gamboa

USF Péricles Esteves Cardoso

USF Virgílio de Carvalho

USF Joanes Leste

USF Dr Péricles Laranjeiras

USF Marechal Rondon

USF San Martin

USF Mário Andrea

USF Manoel Vitorino

USF Clementino Fraga

USF Alfredo Bureau

USF Curralinho, USF 7°

CS José Mariane, USF Mussurunga

USF Rodrigo Argolo

USF Eunisio Coelho Teixeira

USF Pernambués

USF Canabrava

USF Castelo Branco

USF Sergio Arouca Paripe

USF Colinas de Periperi

USF Beira Mangue

USF Cajazeira IV

USF Cajazeiras XI

Multicentro Dr Adriano Ponde

Multicentro Liberdade

*sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

