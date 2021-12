Procura por vacina contra a gripe é baixa em Salvador

A procura pela vacinação contra a influenza nos postos de saúde este ano está baixa, segundo a Secretaria da Saúde do município (SMS). Na manhã deste sábado, 20, no segundo ‘Dia D’ da campanha, o movimento foi fraco nos 99 pontos fixos e 37 volantes disponibilizados para a imunização (confira os locais abaixo). Até o momento, somente 41% do público-alvo foi vacinado.

Neste sábado, além dos postos de saúde, foram disponibilizadas pontos de vacinação em shoppings, mercados, escolas, creches, entre outros locais.

“No ano passado, houve uma procura intensa por causa da divulgação de óbitos. A população precisa se conscientizar da importância de tomar a vacina porque vamos entrar no inverno, período em que há uma circulação maior dos vírus respiratórios”, afirmou a subcoordenadora de controle de doenças imunopreveníveis da SMS, Doiane Lemos.

Segundo ela, somente 30% de crianças foram vacinadas, 40% das gestantes, 54% dos idosos, 57% dos trabalhadores de saúde e 21% dos portadores de doenças crônicas. A campanha foi iniciada no dia 18 de abril deste ano e está prevista para ser finalizada no dia 26 de maio.

A auxiliar de produção Joelma dos Santos, 42, saiu de Fazenda Grande e foi ao Multicentro da rua Carlos Gomes para se vacinar. “Tem que se prevenir. Ninguém quer ficar doente”, disse.

A aposentada Vanda Pinho, 77, foi ao Shopping Center Lapa para ser vacinada. “Acho que deveria ter mais pontos de vacinação próximos de bairros onde moram muitos idosos, como o Campo Grande”, destacou.

A Vigilância Epidemiológica registrou, este ano, 73 casos de gripe na capital. Destes casos, dez evoluíram para forma mais grave da patologia, mas não houve nenhum óbito decorrente da doença.

Locais de imunização em Salvador:

- MULTICENTRO AMARALINA - RUA VISCONDE DE ITABORAI, 1193, NORDESTE DE AMARALINA

- USF CLEMENTINO FRAGA - AV CENTENARIO SN, BARRIS

- SHOPPING BARRA - AV CENTENARIO 2992, CHAME CHAME

- SHOPPING CENTER LAPA - RUA PORTÃO DA PIEDADE, 155, LAPA

- SHOPPING ITAIGARA - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 656, CAMINHO DAS ARVORES

- SHOPPING DA BAHIA - AV TANCREDO NEVES, 148, CAMINHO DAS ARVORES

- SHOPPING SALVADOR - AV TANCREDO NEVES, 3133, CAMINHO DAS ARVORES

- SHOPPING SALVADOR NORTE - BA-526, 305, SÃO CRISTÓVÃO

- SHOPPING BELA VISTA - ALAMEDA EUVALDO LUZ, 92, HORTO BELA VISTA

- HIPER IDEAL PITUBA - RUA CEARÁ, Nº 339, PITUBA

- HIPER BOM PREÇO ACM - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 155, PITUBA

- HIPER BOM PREÇO CHAME-CHAME - AV. CENTENARIO, CHAME-CHAME

- 12º CENTRO DE SASÚDE ALFREDO BUREAU (RUA JAIME SALPONICK , SN CONJ. GUILHERME MARBACK SETOR 1 IMBUÍ)

- UBS CÉSAR DE ARAÚJO (RUA MANOEL QUARESMA, 08, BOCA DO RIO)

- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DOS RIOS (RUA ARTHUR FRAGA S/N COND. JD VALE DOS RIOS, STIEP)

- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA (RUA DA TRANQUILIDADE 299, BOCA DO RIO)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIXA FRIA (RUA JOÃO NUNES DA MATA S/N BAIXA FRIA)

- IGREJA SÃO FRANCISCO (RUA CLEMENTE MARIANI, S/N BOCA DO RIO)

- USF PITUAÇU (RUA GONÇALVES CEZIMBRA 04 PITUAÇU)

- CMEI CASTRO ALVES (AV. JORGE AMADO 100 , IMBUÍ)

- SUPERMERCADO EXTRA PARALELA (PARALELA)

- USF PARQUE DE PITUAÇU (RUA ARAÚJO BASTOS 101 PITUAÇU)

- USF ZULMIRA BARROS (RUA DESEMBARGADOR MANOEL PEREIRAS /N COSTA AZUL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AV. OTAVIO MANGABEIRA , 4435 JD ARMAÇÃO)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA , 205, COSTA AZUL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AVENIDA DOM. JOÃO VI)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (AVENIDA MÁRIO LEAL FERREIRA)

- UBS MANOEL VITORINO (AVENIDA D OM. JOÃO VI Nº 450)

- UBS COSME DE FARIAS (RUA DIRETA DE COSME DE FARIAS)

- USF VALE DO MATATU (VALE DO MATATU)

- USF CANDEAL (RUA 18 DE AGOSTO CANDEAL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO DA VASCO (AVENIDA VASCO DA GAMA)

- USF SANTA LUZIA (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)

- SUPERMERCADO BOM PRECO (AVENIDA MARIO LEAL FERREIA)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (BOA VISTA DE BROTAS)

- SHOPING VASCO DA GAMA (AVENIDA VASCO DA GAMA)

- ASSOCIAÇÃO DEUS MENINO (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)

- IGREJA CATOLICA VILA LAURA (VILA LAURA)

- SUPERMERCADO EXTRA RÓTULA DO ABACAXI

- USF ARENOSO - RUA BARÃO DE MAUÁ

- POSTO VOLANTE ARENOSO - RUA DIRETA DO ARENOSO

- USF BARREIRAS - RUA FERNANDO PEDREIRA, S/N

- ATAKAREJO ESTRADA DAS BARREIRAS, SÃO GONÇALO

- HIPER BOMPREÇO CABULA (R. SILVEIRA MARTINS, 2233 - CABULA)

- 11º CENTRO (RUA JURUCUTUS S/N SABOEIRO)

- RESGATE ASSOCIAÇÃO CONSOLAR (RUA NOSSA SRª DO RESGATE)

- ONG TODO DIA (RUA THOMAZ GONZAGA)

- ESTAÇÃO PIRAJÁ (ESTAÇÃO PIRAJÁ)

- USF CALABETÃO (RUA CLERISTON ANDRADE, S/Nº CALABETÃO)

- COMPLEXO RODOVIÁRIO DE SALVADOR (AV. ACM, SN)

- USF SARAMANDAIA (RUA DA HORTA, SN. SARAMANDAIA)

- UBS MATA E CURA (RUA JARDIM PAMPULHA)

- ESCOLA MAXIMINIANO (RUA DIRETA DA MATA ESCURA)

- UBS SANTO INÁCIO (AALAMEDA 56, S/N JARDIM SANTO INÁCIO)

- ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO INÁCIO (PRAÇA JARDIM SANTO INÁCIO, S/Nº)

- 6º CS RODRIGO ARGOLO (TANCREDO NEVES)

- CEIFAR (RUA DIRETA DO TANCREDO NEVES)

- USF SUSSUARANA - AV. ULYSSES GUIMARÃES, S/N

- ESCOLA MUNICIPAL NOVA SUSSUARANA (RUA DALVA SANTOS DE ARAÚJO S/N)

- ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE (RUA ALBINO FERNANDES, S/N NOVO HORIZONTE)

- USF PERNAMBUEZINHO - RUA THOMAZ GONZAGA, S/N

- ESCOLA MUNDO FELIZ (TRAVESSA MANOEL BASTOS)

- PA PERNAMBUÉS (AV. HILDA, 02, PERNAMBUÉS)

- USF CABULA VI (ALTO DO CACHOEIRINHA)

- USF DORON - RUA FERNANDO DE SÃO PAULO, S/N, DORON

- POSTO VOLANTE NA NARANDIBA (AVENIDA EDGARD SANTOS)

- UBS ENGOMADEIRA (RUA DIRETA DA ENGOMADEIRA)

- UNIDADE ARRAIAL (ARRAIAL DO RETIRO)

- ESCOLA ESTADUAL ANA BERNARDES RUA VIA LOCAL C2,N 406 CAJAZEIRAS VI

- PRAÇA DE CAJAZEIRAS II

- USF- CAJAZEIRAS V (ESTRADA DO MATADOURO, RÓTULA CAJAZEIRAS V)

- USF PALESTINA (RUA SARGENTO BONIFACIO S/N)

- VOLANTE BICO DOCE/ PALESTINA

- USF CAJAZEIRAS IV VIA COLETORA

- ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DA PENHA (RUA WALDELOIR REGO)

- USF- CAJAZEIRAS X (RUA MINISTRO APOLONIO SALESN, CAJAZEIRAS X)

- O FAZENDÃO RÓTULA DA FEIRINHA, CAJAZEIRAS X

- SUPERMERCADO ATACADÃO (RUA COQUEIRO GRANDE,614, FAZENDA GRANDE)

- USF- JARDIM DAS MANGABEIRAS (RUA DIRETA DA MANGABEIRA)

- USF- BOCA DA MATA (SETOR 7, CAMINHO 58, FAZENDA GRANDE IV)

- AAPMVIA COLETORA B, EM FRENTE A ENTRADA DO JAMBEIRO

- USF- YOLANDA PIRES (RUA DIRETA , QUADRA E, SN, FAZENDA GRANDE I)

- CHURRASCARIA BODE NA BRASA

- COLÉGIO SANTA RITA (FIM DE LINHA DE ÁGUAS CLARAS)

- UBS - NELSON P. DOURADO (RUA ENDEO NASCIMENTO, ÁGUAS CLARAS)

- COLÉGIO ELISIA SALDANHA, FAZENDA GRANDE III

- COLÉGIO RENAN BALEEIRO (LOTEAMENTO NOGUEIRA, ÁGUAS CLARAS)

- USF- CAJAZEIRAS XI (RUA JUSCELINO KUBSTHECK)

- UBS RAMIRO DE AZEVEDO (LARGO DO CAMPO DA PÓLVORA, 08 - NAZARÉ)

- UBS SANTO ANTONIO (PRAÇA DOS QUINZE MISTÉRIOS, N 238 - SANTO ANTONIO)

- USF GAMBOA (R. CARLOS GOMES, 273 - CAMPO GRANDE)

- USF TERREIRO DE JESUS (PRAÇA TERREIRO DE JESUS, S/N, PELOURINHO)

- UBS BARBALHO (RUA PROFESSOR ARTUR MENDES DE AGUIAR, N 4 - BARBALHO)

- MULTICENTRO CARLOS GOMES (R. CARLOS GOMES, 270 - CENTRO)

- SHOPPING PIEDADE (RUA CONSELHEIRO JUNQUEIRA AYRES, 8 - BARRIS)

- CMEI ELOYNA BARRADAS/CRECHE (R. CLÓVIS DE ALMEIDA MAIA, SN - RIBEIRA)

- UBS VIRGÍLIO DE CARVALHO (RUA DUARTE DA COSTA, S/N - DENDEZEIROS)

- SUPERMERCADO BOMPREÇO (LARGO DO PAPAGAIO - CAMINHO DE AREIA)

- SHOPPING OUTLET CENTER (RUA DIRETA DO URUGUAI, 753 - URUGUAI)

- UBS MINISTRO ALKMIN (RUA LOPES TROVÃO, S/N - MASSARANDUBA)

- USF JOANES LESTE (CONJ. JOANES LESTE, QD 23 - LOBATO)

- ESTAÇÃO LESTE CALÇADA

- ESCOLA MUNICIPAL CARMELITANA DO MENINO JESUS URUGUAI

- MAX CENTER ATACADÃO, MARES

- UBS PROF JOSÉ MARIANE UNIDADE (AV DORIVAL CAYMMI, S/N, ITAPUÃ)

- USF PROFESSOR ARISTIDES MALTEZ (UNIDADE RUA LAURO DE FREITAS,S/N SÃO CRISTÓVÃO)

- SHOPPING SALVADOR NORTE (BA 526 SÃO CRISTÓVÃO)

- USF EDUARDO MAMEDE (UNIDADE RUA 1,S/N MUSSURUNGA)

- USF NOVA ESPERANÇA (UNIDADE RUA 7 DE SETEMBRO,S/N RODOVIA CIA)

- USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO (UNIDADE RUA SANTA RITA DA CEASA,S/N PARQUE SÃO CRISTÓVÃO

- USF ALTO DO COQUEIRINHO (UNIDADERUA SÉRGIO CARNEIRO BRITO,S/N ALTO DO COQUEIRINHO

- UBS DR ORLANDO IMBASSAY (UNIDADE RUA TANCREDO NEVES,S/N BAIRRO DA PAZ)

- MULTICENTRO LIBERDADE - SALA 1 (RUA LIMA E SILVA, 217, LIBERDADE)

- SUPERMERCADO TODO DIA (RUA LIMA E SILVA, 400, LIBERDADE)

- POSTO DE SAÚDE SÃO JUDAS TADEU - SALA 1 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)

- ESCOLA PRINCESA ISABEL – RUA 1º DE JANEIRO, 37, CIDADE NOVA

- ASSOCIAÇÃO DE DEFESA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SERTANEJO – RUA ESTEVES DE ASSIS , 126, BARROS REIS

- VILA ANTÔNIO BALBINO (RUA DO BRONGO, S/N, IAPI)

- POSTO SÃO JUDAS TADEU - SALA 2 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)

- POSTO SANTA MÔNICA I (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)

- POSTO SANTA MÔNICA II (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)

- CONJUNTO BAHIA (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA / CONJUNTO BAHIA)

- USF SAN MARTIN - SALA 1 (AV SAN MARTIN, SN)

- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (RUA PROGRESSISTA, 155, CURUZU)

- ILE AIYE RUA DO CURUZU, 228, CURUZU

- USF SAN MARTIN - SALA 2 (AV SAN MARTIN, SN)

- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA I (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)

- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA II (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)

- IGREJA PARÓQUIA SÃO PAULO - JARDIM ELDORADO, Nº 1, IAPI

- USF DE CANABRAVA, CANABRAVA

- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANABRAVA, CANABRAVA

- UNIDADE BÁSICA DDE SAÚDE NOVO MAROTINHO (ESTRADA VELHA DO AEROPORTO, S/N, NOVO MAROTINHO)

- CENTRO DE SAÚDE DE SETE DE ABRIL (RUA DA FELÍCIA - SETE DE ABRIL)

- 20° CENTRO DE SAÚDE CASTELO BRANCO

- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRES DA VEIGA, PAU DA LIMA

- SHOPPING PONTO ALTO, PAU DA LIMA

- USF DE NOVA BRASÍLIA, NOVA BRASÍLIA

- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DOM AVELAR, DOM AVELAR

- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMBONAS (RUA RIO CAMBONAS)

- UBS CECY ANDRADE (RUA GENARO CARVALHO 1ª ETAPA DE CASTELO BRANCO)

- ESTADIO MANOEL BARRADAS (RUA ARTEMIO VALENTE CANA BRAVA)

- POSTO DE SAÚDE (RUA DA JAQUEIRA S/N RETIRO)

- SUPERMERCADO G .BARBOSA (AVENIDA GENERAL SAN MARTIN S/N)

- USF ALTO DO CABRITO (RUA SANTA GERTRUDES)

- USF RECANTO DA LAGOA (RUA SALVADOR)

- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, PARIPE

- ASSEMBLÉIA DE DEUS EQ. VERMELHA

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMCHOMOLA (RUA VITÓRIA DA CONQUISTA)

- UBS MARECHAL RONDON (PÇA MARECHAL RONDON S/N FINAL DE LINHA MARECHAL RONDON)

- USF ALTO DO PERU (2ª TRAV DO ORIENTE)

- SEDE DA CAPELINHA (RUA DIRETA DA CAPELINHA)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BREJAL (R. DOM LUIS DE VASCONCELOS)

- USF ANTONIO LAZZAROTTO (AVENIDA SUBURBANA)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PIRAJÁ (RUA PIJAJA VELHA)

- 18 CENTRO DE SAÚDE DR. PERICLES LARANJEIRAS (R. PERICLES LARANJEIRAS)

- CS FREI BENJAMIN - 4 SALAS DE VACINA DENTRO DO POSTO (RUA DA MATRIZ, S/Nº, VALÉRIA)

- USF- FIAIS (RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO, SÃO CAETANO

- USF BOA VISTA DO LOBATO (R. JOÃO RODRIGUES MENDES S/N FINAL DE LINHA)

- USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO (RUA RODOVIA A S/N)

- COLÉGIO HELENA MAGALHÃES (R. 8 DE DEZEMBRO, S/N - BOA VISTA DE SÃO CAETANO)

- IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (R. JOSÉ TIBÉRIO, S/N - BOA VISTA DE SÃO CAETANO)

- IGREJA BATISTA SÃO CAETANO (RUA ARISTOTELES GOES S/N SÃO CAETANO)

- U.E. GERCINIO COELHO (R. 08 DE NOVEMBRO S/N PIRAJÁ)

- USF SÃO JOÃO CABRITO (RUA DOS FERROVIÁRIOS S/N , FINAL DE LINHA, SÃO JOÂO CABRITO)

- USF ITACARANHA (RUA PIPIRA, S/N)

- IGREJA CATOLICA RUA LAGOA DOURADA

- USF BEIRA MANGUE - PONTO FIXO, MANHÃ E TARDE (AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, SUBURBANA, EM FRENTE A ENTRADA DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU

- IGREJA UNIDOS EM CRISTO - PONTO VOLANTE, MANHÃ, ARAÇAIS, PLATAFORMA.

- BAR DE JÚLIO - PONTO VOLANTE, TARDE (RUA JAIME VIEIRA LIMA)

- USF ALTO DE COUTOS II (RUA GOLAN, ALTO DE COUTOS)

- USF VISTA ALEGRE (RUA DO SABIÁ, SN, CJ VISTA ALEGRE, COUTOS)

- USF SÃO JOSÉ DE BAIXO (RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, S/N, LOBATO)

- USF A. DA TEREZINHA

- ESCOLA DURVAL PINHEIRO (RUA GETÚLIO VARGAS)

- USF BOM JESUS DOS PASSOS (AV. BEIRA MAR)

- ESCOLA MARCÍLIO FIAS (PRAIA DE PARAMANA)

- USF DE ALTO DE COUTOS (TV. 2 DE JULHO S/N - ALTO DE COUTOS)

- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)

- USF SÃO TOMÉ (RUA SANTA FILOMENA S/N)

- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)

- USF ESTRADA DA COCISA (R. MONTE CLARA S/N PARIPE- FINAL DE LINHA DA COCISA)

- USF BARIRI (PRAÇA DO BARIRI S/N- BARIRI, PLATAFORMA)

- USF FAZENDA COUTOS 1 (R. TEODORO FONSECA S/N, FAZENDA COUTOS)

- ESCOLA MUNICIPAL COLINA DO MAR (RUA PAULO AVELAR - FAZENDA COUTOS)

- USF NOVA CONSTITUINTE (R. DIRETA DA CONSTITUINTE S/N- PERIPERI)

- USF ALTO DO CRUZEIRO (R. CAMPO DA BOLA S/N - RIO SENA)

- IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS,R. AMBROSINA ARRUDA S/N-PERIPERI

- USF FAZENDA COUTOS 3 (R.ALTO DAS MALVINAS S/N - FZ. COUTOS 3)

- UBS PARIPE (R. ALMIRANTE BARROSO S/N - PARIPE)

- USF ILHA DE MARÉ (R DAS CAEIRA, 72, PRAIA GRANDE, I. DE MARÉ)

- USF CONGO (R . SANTO INÁCIO S/N -ALTO DE COUTOS)

- USF ILHA AMARELA (R . NOVA ESPERANÇA DE ILHA AMARELA,S/N - ILHA AMARELA)

- USF BATE CORAÇÃO (R.JURACY MAGALHÃES DE PARIPES/N-BATE CORAÇÃO)

- ANTIGA SEDE DO DISTRITO (R.DR.ALMEIDA,3-PERIPERI)

- USF ALTO DE COUTOS (TV.2 DE JULHO, S/N - ALTO DE COUTOS)

- USF RIO SENA (R. DO LÍRIO, 399 - RIO SENA)

- PONTO AMBROSINA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)

- IGREJA ADVENTISTA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)

