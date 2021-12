Procura por produtos típicos da Semana Santa cresce em feiras

Faltando dois dias para a Sexta-feira Santa, 30, a procura por alimentos típicos da época começou a crescer nos centros comerciais e feiras. O peixe e o quiabo são os produtos mais procurados.

Oferecendo descontos de até 44%, das 8h às 12h, nesta quarta-feira, 28, a Bahia Pesca promove o feirão de peixes Santo Pescado, no Terminal Pesqueiro da Ribeira, na Cidade Baixa. Peixes como vermelho, olho-de-boi, beijupirá, cavala e badejo são vendidos a R$ 25/kg.

Já corvina e arraia são vendidas a R$ 13/kg. No local ainda é possível encontrar aratu e siri, comercializados por R$ 30/kg.

Propósito

De acordo com o assessor técnico da Bahia Pesca, Roberto Pantaleão, um dos objetivos do evento é oferecer produtos de qualidade com preço acessível. “O Santo Pescado está na quarta edição e a cada ano ele se consolida mais”.

Escolhendo um peixe ideal para a moqueca da sexta-feira, a aposentada Antônia Santos, de 71 anos, gostou do que era ofertado. “Aqui encontro peixe fresco e de procedência”, disse.

Em busca do melhor preço, a enfermeira Arlete Silva, 35, visitava cada boxe do Mercado do Peixe de Água de Meninos. Segundo ela, é necessário ter paciência.

“Sempre procuro conversar com peixeiros por um desconto”, disse. No boxe da Loira, os preços dos pescados são tabelados, mas têm desconto. No local, corvina e arraia podem ser encontradas por R$ 15/kg, mas com o cliente pode levar por R$ 13/kg. Robalo e badejo estão sendo vendidos a R$ 30/kg.

Na Feira de São Joaquim, no bairro da Calçada, a correria era pela procura dos produtos que servem como base para a preparação de caruru e vatapá, pratos que também são tradicionais na Sexta-feira Santa dos baianos.

Desconto

De acordo com a feirante Uranilma da Silva, 45 anos, o cliente que levar todos os produtos na mão dela ganha desconto. “O movimento de clientes já cresceu. Mas amanhã a demanda deve ser maior ainda”, disse.

Na barraca da Nilma, é possível encontrar a maioria dos produtos, menos o quiabo, que é vendido a R$ 13, o cento, por outros feirantes. Bandeja de camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e amendoim são vendidos a R$ 5, já o feijão-fradinho custa R$ 4.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo