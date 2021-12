Procura continua intensa com ampliação de postos

O movimento nos postos de saúde da capital baiana nesta segunda-feira, 17, primeiro dia de ampliação dos locais de vacinação contra a febre amarela, foi intenso. O número de postos que estão ofertando a imunização passou de 56 para 110 (78,5%).

O aumento do número de pontos de imunização se deu por conta do crescimento da demanda de pessoas que iniciaram a busca pela vacina desde março, quando foi registrado o primeiro caso da doença em macacos.

No Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, localizado no Campo da Pólvora, que começou a distribuir a vacina contra a febre amarela nesta segunda, a procura pela imunização foi grande durante todo o dia.

No final da manhã, pelo menos 40 pessoas aguardavam em uma extensa fila que se formou dentro da unidade de saúde.

A dona de casa Jisélia Santana, 43 anos, que mora próximo ao posto, aproveitou para atualizar o cartão de vacinação. “Como tenho um filho pequeno, não pude ir em um posto de saúde mais longe para tomar a vacina antes. Agora que está perto de casa, ficou mais fácil”, contou.

Estoque

Apesar das filas na maioria dos postos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que tem, em estoque, vacina suficiente para atender toda a demanda da capital.

De acordo com a subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis do município, Doiane Lemos, a secretaria ainda conta com 150 mil doses que serão distribuídas aos postos a medida que sejam solicitadas.

Já foram imunizadas 210 mil pessoas. Crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas não devem ser vacinadas sem a orientação médica.

“É importante que as pessoas tomem, sim, a vacina, mas ainda não há registros da doença em humanos, não há necessidade de pânico. Quando for procurar um posto de saúde, opte por uma unidade perto de casa para não sobrecarregar postos centrais da cidade”, afirmou a subcoordenadora.

As 110 unidades de saúde funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

