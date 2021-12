Procon recolhe sucos AdeS dos supermercados Extra e Bompreço

Uma nova operação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA), realizada nesta quinta-feira, 21, recolheu mais 790 unidades do suco da marca AdeS de estabelecimentos comerciais de Salvador. Desta vez, as apreensões foram feitas no supermercado Extra da Vasco da Gama e nas unidades do Bompreço do Porto da Barra e do Chame-Chame.

A apreensão dos produtos atende a uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determina a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e o consumo dos sucos da marca, em todo território nacional. A orientação foi motivada pro uma falha no processo de higienização das máquinas da linha de produção, que teria resultado no envasamento de solução de limpeza em embalagens de um lote do produto, com sabor maçã.

Apesar da suspensão ser relacionada apenas aos sucos produzidos pela linha TBA3G, o Procon-BA, por medida cautelar, está retirando do mercado de consumo todos os produtos de um litro e de um litro e meio do suco. Segundo o Superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares, a ação tem intuito preventivo, já que a linha suspensa não está identificada de maneira visível nas embalagens dos produtos.

Nesta sexta-feira, 22, também foram visitados os estabelecimentos Perini (Graça), Ondina Delicatessen, Bompreço (Pituba e Rio Vermelho) e Perini (Graça e Vasco da Gama). Nestes, não foram encontradas unidades do produto.

Apreensões - Na última quarta-feira, 20, o Procon-BA apreendeu 2.995 unidades de suco da marca AdeS, que ainda estavam expostos à venda nos supermercados G Barbosa e Hiper Bompreço, ambos na região do Iguatemi, em Salvador.

