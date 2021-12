Procon realiza operação para fiscalizar restaurantes

O Procon-BA realiza nesta segunda-feira, 12, a Operação Gourmet III, com o objetivo de fiscalizar praças de alimentação, restaurantes e churrascarias de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entre os tópicos verificados em cada estabelecimento estão a disposição do CDC em local vísical e de fácil acesso; validade, acondicionamento e conservação dos alimentos e bebidas; condições de higiene da cozinha; placa de proibição de venda de bebibas alcóolicas a menores de idade e disposição do cardápio e tabela de preços, entre outros.

O consumidr que encontrar irregularidades nos estabelecimentos pode denunciá-las pelo e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br ou na página do órgão de fiscalização no Facebook.

