Procon orienta sobre direitos do consumidor no Pelourinho

O Procon realizou, na terça e quarta-feira, uma ação de orientação aos consumidores no Pelourinho. Equipes de servidores, especialistas bilíngues e advogados prestaram atendimento a turistas e baianos.



O objetivo principal, segundo o superintendente, Ricardo Maurício, foi assegurar a proteção ao direito do consumidor turista e evitar prejuízos à população. "A ação foi muito positiva. As pessoas sentem dificuldade em procurar o órgão. Por isso, quando fazemos ações como essa, a adesão é ampla", afirmou.



Os servidores também distribuíram materiais educativos, como panfletos e exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC).



Aplicativo



Lançado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), em fevereiro, o aplicativo Reclame Turismo também pode ser um aliado dos visitantes para fazer queixas relacionadas ao consumo. A ouvidoria da Setur recebe as reclamações e encaminha aos órgãos responsáveis.



A ferramenta pode ser baixada no Google Play, ou na Apple Store - lojas de aplicativo. O link também está disponível no site da Setur: www.setur.ba.gov.br.

