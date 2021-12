Procon orienta consumidores em três bairros de Salvador

Neste sábado, 21, os moradores dos bairros da Federação, Boa Vista do Lobato e Cajazeiras X, em Salvador, vão receber o projeto Procon Comunidade, uma iniciativa do Procon/BA, órgão integrante da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), destinada à orientação e atendimento ao consumidor.

O objetivo é oferecer informações sobre os direitos dos consumidores e o consumo adequado de produtos e serviços.

Na Federação, os atendimentos serão feitos na Rua Sérgio de Carvalho, Parque São Braz, das 9 às 12h. Já em Boa Vista do Lobato, o serviço será oferecido no Centro Educacional Caridade, localizado na Rua Traquilino Mendes, s/n, no final de linha, das 8h30 às 16h.

Em Cajazeira X, por sua vez, o público será atendido na Rótula da Feirinha, das 8 às 12h.

