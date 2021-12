Procon oferece serviços gratuitos na Arena Fonte Nova

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) irá atender gratuitamente os consumidores baianos, por meio do Procon Móvel, instalado no Estacionamento VIP da Arena Fonte Nova, em Salvador. A ação terá início nesta terça-feira, 27, e segue até sexta-feira, 30, sempre das 9h às 16h.

Na ação, o Procon oferecerá serviços como: atendimento preliminar, abertura de Carta de Investigação Prelimnar (CIP), orientações e fornecimento de material educativo, entre outros.

Os interessados deverão levar um documento de identidade com foto, comprovante de residência, e um comprovante de compra, como: conta, boleto, nota fiscal, ou contrato. Serão distribuídas 100 senhas de atendimento por dia.

