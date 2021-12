Procon notifica Sinart por desabamento de rampa em Madre de Deus

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) notificou a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), concessionária que administra o terminal náutico que desabou no último domingo, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor notificado terá 10 dias a contar do recebimento, para apresentar os documentos que justificam o acidente de consumo.

Diretor de fiscalização do Procon, o advogado Iratan Vilas Boas explica que se forem encontradas irregularidades, o Procon entende que a empresa será responsabilizada pelos danos causados aos consumidores. “A empresa será autuada respondendo a um processo administrativo podendo ser multada”.

O diretor aproveitou para alertar para o uso do aplicativo Procon Ba Mobile para denúncias. “É possível que o consumidor nos emita foto do que for encontrado irregular, permitindo que o órgão atue”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

