Procon notifica colégio por exigir iPad2 em contrato

Após denúncias de consumidores, o Procon-BA, notificou, quatro unidades do Colégio Sartre COC, nesta terça-feira 14. O colégio solicita em contrato que os pais comprem um iPad2, com conectividade Wi-Fi, 16 GB de memória interna e sistema operacional iOS 7. O órgão pede que o colégio apresente, no prazo de cinco dias, esclarecimentos acerca da exigência feita aos pais de alunos, no contrato de prestação de serviços educacionais na Cláusula 6.10.

O Procon-BA também pede que o Sartre informe, no mesmo prazo, as listas de material escolar solicitadas em cada uma das séries, bem como disponibilize os modelos dos contratos referentes ao ano letivo 2014/2015, a fim de possibilitar o exame do órgão acerca da conformidade da legislação.

As unidades notificadas foram: a Unidade Nobel, Ensino Infantil ao Fundamental, localizada no Bairro do Itaigara; a Unidade Itaigara, Fundamental II, Ensino Médio e Pré-Vestibular, localizada também no Bairro do Itaigara; a Unidade Graça, Ensino Médio e Pré-Vestibular, localizada no Bairro da Graça; e a Unidade Monet Vilas, Ensino Infantil, Fundamental e Médio, situada no Município de Lauro de Freitas.

