Procon notifica Azul Linhas Aéreas após cancelamento de voo em Salvador

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras foi notificada nesta quinta-feira, 16, pelo Procon Bahia, por conta dos problemas resultantes do cancelamento do Voo nº 4118, que partiria de Salvador com destino em Ilhéus, no sul da Bahia.

A empresa foi notificada para prestar os devidos esclarecimentos acerca das providencias tomadas para garantir a assistência material (contato, alimentação e hospedagem), restituição dos valores pagos e reacomodação dos passageiros em outros voos.

A Azul Linhas Aéreas tem o prazo de cinco dias para apresentar os documentos que justifiquem a descontinuidade do serviço.

Segundo o Procon Bahia, centenas de passageiros foram prejudicados após o cancelamento da viagem, com saída de Salvador às 14h10 e chegada em Ilhéus às 15h.

A Azul confirmou, em nota, o recebido da notificação e informou que irá responder dentro do prazo de cinco dias.

adblock ativo