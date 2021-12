Procon notifica 5 farmácias por irregularidades em Salvador

O Procon notificou cinco farmácias em Salvador durante uma operação de fiscalização iniciada nesta quinta-feira, 2, motivada por denúncias realizadas por consumidores.

Ao todo, sete estabelecimentos foram vistoriados no primeiro dia da "Operação Farmácias", que tem como alvo as farmácias e drogarias da capital baiana.

O objetivo do Procon é averiguar se os estabelecimentos estão em concordância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com a Lei Federal nº 5.991/73, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos.

Ainda segundo Procon, a fiscalização também pretende observar se as farmácias cumprem a lei ao manter no seu quadro funcional a presença de um técnico responsável, com registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF), durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. O técnico tem a função de prestar esclarecimentos sobre os produtos comercializados para os consumidores.



Foram notificados a Farmácia Droga Leve, situada no bairro do Pelourinho; Farmácia Santana, localizada no bairro do Campo Grande; Farmácia Santana, Farmácia GBarbosa e Drogaria São Paulo, todas situadas no bairro do Costa Azul.

A Farmácia do Trabalhador da Bahia, localizada no Centro; e Farmácia Pague Menos, também foram fiscalizadas, porém não apresentaram irregularidades.

Os consumidores podem denunciar irregularidades na página do Procon no Facebook ou através do e-mail: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

