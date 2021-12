Procon Móvel atende na Boca do Rio nesta sexta-feira

Uma unidade móvel do Procon atende nesta sexta-feira, 28, a população no bairro da Boca do Rio, em Salvador, das 9 às 17h.

A unidade estará na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Shopping da Boca do Rio.

Os consumidores poderão fazer denúncias e serão orientados sobre os seus direitos e utilização adequada e sustentável de produtos e serviços.

Conforme o Procon, o objetivo das orientações, aos consumidores soteropolitanos nos bairros de maior concentração populacional, é reduzir os conflitos existentes nas relações de consumo.

O Procon Móvel tem veículos equipados com elevadores para permitir o acesso de pessoas com necessidades especiais.

Irregularidades também podem ser denunciadas por meio da dágina do órgão no Facebook ou através do email: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

