Procon móvel atende moradores de Periperi neste sábado

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realiza atendimentos gratuitos no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, neste sábado, 25, pelo projeto 'Procon Comunidade'. A ação vai acontecer na Praça da Revolução, na Rua Carlos Gomes, em Periperi, das 7h às 12h.

O objetivo do projeto é orientar e atender a população sobre os seus direitos enquanto consumidores, considerando a carência de informação da população sobre seus direitos e deveres. A iniciativa visa assegurar a efetivação dos direitos dos consumidores e a harmonização dos interesses nas relações de consumo. Na oportunidade, também serão distribuídos materiais educativos.

O consumidor pode registrar denúncia em qualquer unidade do órgão, pelo e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br, Procon Fone (71) 3116-0567, Whatsapp (71) 9618-7320 ou Portal do Consumidor.

adblock ativo