Procon Móvel atende moradores da Baixa de Quintas

Os moradores da região da Baixa de Quintas recebem nesta sexta-feira, 10, o atendimento do Procon Móvel. O objetivo é orientar os consumidores sobre seus direitos e o consumo adequado de produtos e serviços.

O atendimento acontece até as 17h, na avenida Glauber Rocha, em frente à quadra esportiva. O projeto é uma parceria entre a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e o Ministério da Justiça, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

